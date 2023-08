Lavorare viaggiando, non è cosa per gli abitudinari, ma a pensarci bene è una gran bella esperienza. Fare un lavoro da remoto e viaggiare in luoghi diversi del mondo, sfruttando le potenzialità della tecnologia e di internet.

E' questa la vita da nomadi digitali, che a livello globale hanno raggiunto la quota di 35 milioni. In media guadagnano oltre 1.600 euro al mese e, se si riunissero in un unico posto, costituirebbero il 38° Paese al mondo per ricchezza pro capite e il 41° per numero di abitanti.

Questa è l'istantanea scattata da Bluepillow, si tratta di un motore di ricerca globale di alloggi, sul nomadismo digitale, un trend in costante crescita negli ultimi anni.

I lavoratori-viaggiatori gradualmente stanno modificando le loro abitudini: sebbene l'11% dei digital nomads dichiari di restare in una località per 1-2 mesi, il 12% si ferma per minimo 3 mesi, circa il 50% dei nomadi digitali sceglie di rimanere nello stesso posto per non più di 4 settimane, assecondando così il desiderio di abbinare la quotidianità lavorativa a momenti di scoperta del panorama locale.

Relativamente agli alloggi, la maggior parte dei nomadi digitali preferisce risiedere in un hotel, mentre altri chiedono ospitalità ad amici o familiari.