Lavori bizzarri.

In Inghilterra stanno cercando dei tester per provare delle piscine che sono situate all'interno di ville di lusso immerse nella campagna inglese, oltre alle piscine la stessa persona dovrebbe dichiararsi disponibile a provare anche le palestre nelle strutture dove esistono. Sono ville il cui affitto è intorno ai duemila euro al giorno con ogni tipo di confort. Ora la ricerca è concentrata di sperimentare l'offerta del lusso sul mercato. Il pagamento della prestazione è di 500 sterline anticipate per la piscina ed altre 500 per coloro che accettano di testare la palestra. Le piscine sono grani e riscaldate e di solito immerse nel verde, per le palestre bisognerà provare i vari attrezzi per poi compilare un relativo questionario che servirà per migliorare l'offerta per coloro che affitteranno la villa. Oltre alla paga, il fortunato verrà ospitato nel lussuoso Manor Holcombe, anche questa residenza di extra-lusso, nel Somerset. Quindi le 500 sterline sono completamente al netto di tutte le spese.



