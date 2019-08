Ieri vi ho passato un elenco di mestieri per i quali non occore una laurea e che offrono la possibilità di guadagnare davvero bene.......anche in Italia. Eccone altri:

-Igienista dentale- Per diventare igienista dentale negli Usa c'è bisogno di un diploma apposito. La paga supera i 67.000 euro.

-Ispettore dei trasporti-Il suo compito è ispezionare le attrezzature o le merci per garantire la sicurezza dei trasporti. Paga annuale: 64.000 euro. Titolo di studio: diploma di scuole superiori.

-Operatore di impianti elettrici- Questa figura ha il compito di controllare ed eseguire la manutenzione degli impianti elettrici. Paga annuale: 64.000 euro. Titolo di studio: diploma di scuole superiori.

-Infermiere professionale- Negli Usa un infermiere professionale deve aver conseguito un diploma specifico e guadagna 67.000 dollari.

-Ecografisti- Il tecnico specializzato nell'impiego dell'ecografo come mezzo d'indagine diagnostica e di controllo guadagna 65.000 euro annuali e per poter svolgere questa mansione necessita di un diploma specifico.

-Sviluppatore di siti web- Chi crea, per mestiere, siti web negli Usa guadagna 67.000 euro e ha ottenuto un diploma che ne attesta le competenze.

-Direttore di ufficio postale- Negli Usa basta un diploma di scuola superiore per diventare direttore di un ufficio postale. La paga annuale è di 63.000 euro.

-Direttore di azienda agricola- Il direttore di un'azienda agricola guadagna in media negli Usa 72.000 euro e ha raggiunto il diploma di scuola superiore.

-Tecnico di ingegneria aerospaziale- Assiste gli ingegneri che operano nel settore aerospaziale. Paga: 61.000 euro. Titolo di studio: Diploma specifico.

-Tecnologi risonanza magnetica- Lavorano in ospedale e sono coloro che monitorano la sicurezza e il comfort dei pazienti che si sottopongono a risonanza magnetica. Per questa mansione è necessario un diploma specifico e la paga annuale è di 61.000 euro.

-Supervisore dei meccanici- Supervisiona e coordina il lavoro dei meccanici in un'officina specializzata. Paga annuale: 62.000 euro. Titolo di studio: diploma di scuola superiore.

-Tecnico in impianto di distribuzione del gas- L'operatore in un impianto di distribuzione del gas guadagna in media 56.000 dollari l'anno e per svolgere questa mansione ha bisogno di un diploma di scuola superiore e soprattutto di un lungo apprendistato.

-Installatore e riparatore di linee elettriche- Chiude la top 30 l'installatore di linee elettriche. Anche in questo caso più che il titolo di studio (basta un diploma di scuola superiore) è necessario un lungo apprendistato. Paga annuale 59.000 euro.

Come avrete letto , molte di queste professioni/mestieri, sono riferiti agli USA, ma sono "praticabili" benissimo anche dalle nostre parti...Unico e non trascurabile problema, la difficoltà tasse/economia/ pressione fiscale forte/ burocrazia pesante...meglio non continuare, cose che se "agevolate" darebbero il via ad una interessante rinascita generale.

Ci sono tante altre professioni da riscoprire che, per fortuna, stanno riapparendo: il contadino, il sarto, il barbiere, il maggiordomo, il fabbro, l'arrotino e tutti i mestieri manuali che una volta erano la vera forza dell'economia...e guarda caso, cominciano di nuovo a mancarci e quindi ad essere ancora ricercati.

Nella speranza che il lavoro sia per tutti, sempre...vi auguro una buon vita...alla prossima.