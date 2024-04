CURIOSITÀ Lavoro e salute Tra le nuove frontiere della ricerca sulla salute le scrivanie attive sono una possibile soluzione

Lavoro e salute.

Battute maliziose a parte sotto la scrivania ci possiamo trovare uno step, il tapis roulant o persino una cyclette per pedalare tra una mail e una conference call.

E' la nuova frontiera della salute al lavoro, la postazione di lavoro attiva che è testata negli Usa dalla Mayo Clinic in 4 versioni.

[Banner_Google_ADS]

I risultati per gli esperti parlano chiaro, oltre alla salute in generale, fare attività fisica mentre si è impegnati in ufficio migliora anche le performance sul lavoro, le prestazioni cognitive.

Lo studio, è stato pubblicato sul Journal of American Heart Association, ha indagato su come ridurre il tempo sedentario e migliorare i processi mentali sul lavoro senza ridurre le prestazioni lavorative.

Questo perché l'inattività prolungata, sia al lavoro che a casa, aumenta il rischio di malattie croniche prevenibili, come osservato dagli autori.



Audio Gallery



I più letti della settimana: