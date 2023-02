MUSICA Lazza: qual è il significato di "Cenere"? Guarda il video!

Lazza: qual è il significato di "Cenere"?.

Classificato secondo al 73° Festival di Sanremo con il brano "Cenere", il rapper Lazza spopola nelle classifiche e su Instagram viene raccontato come è nata la sua canzone scritta con Davide ‘Tropico' Petrella e Dario ‘Dardust' Faini.

Tropico: "Era la prima volta che ci beccavamo in studio tutti e tre. Lazza è uno molto lucido in questo momento, sa dove può fare la differenza. La prima volta che gli ho sentito cantare il ritornello di Cenere, ho pensato che era una roba devastante. Quando arrivava il punto in cui canta ‘mi sento un nodo alla gola' mi spaccava in due..."

Al centro una storia d'amore finita male in cui il protagonista vorrebbe sparire diventando cenere, ma è proprio dalla cenere che rinasce la Fenice. Quindi il racconto di ciò che resta dopo un addio ma con un nuovo mood, meno malinconico rispetto a brani precedenti.

"La mia Cenere parla d’amore in modo un po’ turbolento, ma nel bridge finale lascia la speranza dell’arrivo di tempi un po’ meno tormentati".



Sicuramente per Lazza si apre un nuovo ciclo e un nuovo modo di fare musica per poter condividere anche altro, ma è il cantante stesso a chiarire le sue intenzioni dal suo profilo Instagram:

"Grazie a tutti i miei fan, amici e colleghi che mi stanno supportando. Il vostro rispetto è sempre stato la mia forza. E se qualcuno ha anche il coraggio di chiederselo: si, continuerò a fare le barre."

Lazza - CENERE

