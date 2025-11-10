Le 10 professioni più richieste per le feste

Promoter digitali, social media manager, addetti al confezionamento pacchi, elettricisti, allestitori, aiuto cuochi e camerieri.

Per il Natale 2025 le Agenzie per il Lavoro offriranno oltre 40mila opportunità di impiego temporaneo, secondo le elaborazioni dell'Osservatorio Assolavoro DataLab.

Una boccata d'ossigeno per chi cerca un'occupazione stagionale in vista delle festività, con contratti di somministrazione che garantiscono le tutele tipiche del lavoro dipendente.



Le dieci professioni più richieste Nella top ten delle macrocategorie professionali più gettonate spiccano gli addetti al confezionamento e impacchettamento, seguiti dagli addetti alle vendite e ai reparti della grande distribuzione.

Al terzo posto si collocano i promoter e fundraiser, profili in forte crescita quest'anno per le campagne di raccolta fondi natalizie. A seguire, i magazzinieri e mulettisti, fondamentali per gestire il picco di ordini dell'e-commerce.

Tra le professioni più ricercate anche gli operatori dei trasporti, dagli autisti ai corrieri e fattorini che garantiscono le consegne durante le festività.

Il settore alimentare cerca operai addetti al confezionamento, mentre cresce la domanda di installatori e tecnici, in particolare elettricisti e allestitori per luminarie. L'ottava posizione spetta al personale Food&Beverage, con lavapiatti, aiuto cuochi, pizzaioli, camerieri e baristi.

Animatori e figuranti, inclusi i Babbo Natale per eventi, completano la classifica insieme agli specialisti dell'e-commerce come social media manager, fotografi e promoter digitali.







