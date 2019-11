CURIOSITÀ Le canzoni di Natale che fanno venire voglia di fare sesso Uno studio rivela che durante le festività si fa più sesso, ecco le canzoni che fanno entrare nel mood

Le canzoni di Natale che fanno venire voglia di fare sesso.

Il periodo natalizio si sta, di anno in anno, allungando sempre di più. Dai panettoni già presenti nei supermercati ad Agosto, alle canzoni che iniziamo a sentire dappertutto da fine ottobre, ovvio che a metà dicembre non se ne possa più di ascoltarle. Poi babbi natale ovunque che non fanno altro che aumentare l'ansia della corsa ai regali. La cosa buona, e lo affermano anche autorevoli studi scientifici, pare che durante le feste si faccia di più all'amore... insomma si fa più sesso. No, non è una leggenda o una frottola, il National Center for Health Statistics ha scoperto che ci sono più nascite nei mesi di agosto e settembre, il che significa che tutti quei neo genitori hanno fatto sesso nei giorni di Natale. E ci sarebbero pure dei sondaggi a supportare la tesi, pare infatti che ben 7 adulti su 10 si lascia andare alle gioie del seeo anche nel giorno di natale sia che lo festeggino in casa, sia in trasferta a casa da parenti. E qui scatta la facile ironia, essendo il natale la festa delle famiglie chi non ce l'ha prova a crearla e chi già ne ha una tenta l'ampliamento.

Forse fraintendendo il fatto che l'accento è posto sull'amore prima e sui doni per i bambini poi. Le festività natalizie sono anche associate alle sempre coinvolgenti storie sul bambino Gesù e sulla Sacra Famiglia, che possono mettere le persone in uno stato d'animo sentimentale particolarmente felice e familiare, rispetto al resto dell'anno. Ma del resto tutto quello spirito natalizio, le riunioni di famiglia, i regali e, chiaramente, le canzoni natalizie dal tono festoso, fanno sì che le persone abbiano l'umore giusto per fare sesso, ma non è tutto perche la ricerca ha messo in evidenza anche il lugo preferito per appartarsi e avere un pò di intimità. Ebbene le camerette di quando si era piccoli pare iano le preferite per i "rendez vous"di tipo sessuale. Non è un caso che il 47% per cento degli adulti intervistati ammette di aver fatto sesso nella cameretta dell'infanzia mentre si trovata dai genitori per le Feste.

E vuoi mettere la tensione creata dalla paura che i tuoi genitori o i tuoi suoceri ti possano sorprendere a letto con la loro figlia? Anche qua molti degli intervistati ha confessato che aumenterebbe il piacere. Il tutto con il sottofond delle canzoncine natalizie che sono il "là" dal quale scatta la libido.... Ecco le canzoni che scatenano di più la voglia di fare sesso:

1) Jingle Bells (32%)

2) Have Yourself a Merry Little Christmas (29%)

3) Jingle Bell Rock (26%)

4) Baby, it’s cold outside (26%)

5) Rockin’ around the Christmas tree (24%)

6)White Christmas (21%)

7) Let it snow, Let it snow, Let it snow (21%)

8) It’s beginning to look a lot like Christmas (18%)



I più letti della settimana: