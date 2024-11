CURIOSITÀ Le città della pizza Altroconsumo ha stilato una classifica delle città dove si spende di più e dimeno per mangiare la pizza

Le città della pizza.

Non si sono spente ancora le polemiche sulla pizza con sopra gli spaghetti, vera e propria mania scoppiata n egli ultimi tempi a New York city dove è diventata un vero must che Altroconsumo ha indagato sul consumo del gustoso disco di pasta vanto italiano.

Andare a mangiare la pizza fuori è un'abitudine radicata per gli italiani. Ma quanto ci costa? Dipende dalla città in cui abitiamo. Quella dove in media si spende di più è Sassari, con un costo medio per pizza, bevanda, coperto e servizio di 14,11 euro.

Sopra i 13 euro di media ci sono anche città come Bolzano (13,90 euro), Milano (13,50 euro) e Venezia (13,47 euro), già ai vertici della classifica della pizza e bibita più cara dello scorso anno.

La città più economica in media è invece Livorno con una spesa media di 8,67 euro. Tra le città dove si spende in media meno di 10 euro per una pizza e una bibita troviamo 4 città del Sud, tra cui quella della pizza per eccellenza, Napoli.

Quest'ultima, tuttavia, ha visto registrare un +32% rispetto alla spesa media di 3 anni fa.

