CURIOSITÀ Le città felici Pubblicata per il sesto anno la classifica che valuta la qualità della vita nei centri urbani

Le città felici.

Copenaghen si conferma anche nel 2026 la città più felice del mondo secondo l’Happy City Index, che valuta la qualità della vita nei centri urbani attraverso diversi indicatori.

L’indice, giunto alla sesta edizione e presentato al Parlamento britannico, analizza parametri che spaziano dall’economia all’ambiente, dalla salute alla cultura, includendo anche aspetti come stress e alimentazione.

In questo senso la capitale danese ottiene i punteggi più alti nelle macro-categorie considerate, precedendo Helsinki e Ginevra, che completano il podio.

Tra le città meglio posizionate emergono soprattutto centri del Nord Europa, come Uppsala e Trondheim, mentre anche Tokyo si distingue come prima realtà non europea grazie ai risultati ottenuti in ambiti come governance, mobilità e benessere dei cittadini.

Inoltre la Svizzera, insieme a Danimarca e Svezia, è tra i Paesi con più città nelle prime posizioni, con Berna e altre realtà ben classificate.

Nella top ten compaiono anche Malmö, Monaco di Baviera e Aarhus, tutte accomunate da servizi efficienti, spazi verdi e attenzione alla sostenibilità. Invece l’Italia resta indietro, con Bologna al 73esimo posto, seguita da Parma e Milano, mentre Roma e altre città si collocano ancora più in basso. Il dato evidenzia un divario strutturale legato a servizi, mobilità urbana e qualità ambientale complessiva.

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