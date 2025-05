CURIOSITÀ Le città più attrattive L'istituto di analisi britannico Oxford Economics che ogni anno stila la sua classifica

Le città più attrattive.

Come ogni anno è stata pubblicata la classifica delle città più attrattive. Le prime tre città del mondo? New York, Londra e Parigi.

A certificarlo è l’istituto di analisi britannico Oxford Economics che ogni anno stila la sua classifica. Economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente e governance, i cinque criteri utilizzati per la valutazione.

L’Italia, con le sue belle città, non è pervenuta. Ambiente e governance sono le aree con le maggiori criticità. Per trovare la prima metropoli italiana in classifica bisogna andare alla posizione numero 82 occupata da Milano, mentre la capitale Roma si piazza ancora più giù al 112º posto.

A completare le prime dieci posizioni della classifica troviamo San Josè in California, Seattle, Melbourne e Sidney in Australia, Boston, Tokyo e San Francisco. A parte Londra e Parigi l’unica città europea a posizionarsi nelle migliori 50 è Madrid, al quarantaquattresimo scalino della classifica di Oxford Economics.

L'Istituto di analisi britannico Oxford Economics stila ogni anno la classifica delle città più attrattive, in termini economici e di investimenti, analizzando cinque macro criteri: economia, capitale umano, qualità della vita, ambiente e governance.

Valutati tutti i fattori, il podio è forse il più prevedibile: New York svetta in particolare per la forza della sua economia, Londra per il capitale umano e Parigi per la qualità della vita.

Nel dettaglio, la Grande Mela si impone per la grande concentrazione di finanza, tecnologia e settori creativi; la capitale britannica è la più brava di tutte ad attrarre i talenti di tutto il mondo, grazie soprattutto alle sue Università; e sulla riva della Senna la qualità della vita non ha paragoni con nessun'altra città al mondo. Così sostiene la classifica.

