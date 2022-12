CURIOSITÀ Le città più "istagrammate" per le feste. Musement piattaforma online per attività, tour, musei, mostre ed eventi artistici, ha stilato una classifica delle 15 città italiane più instagrammate durante le feste.

Oggi conosciamo Musement è una piattaforma online per attività, tour, musei, mostre ed eventi artistici, che ha stilato una classifica delle 15 città italiane più instagrammate durante le feste. Per realizzare la ricerca, sono stati presi in considerazione tutti i comuni con più di 100mila abitanti, ed è stato analizzato il numero di menzioni di 4 popolari hashtag natalizi. Il podio lo conquista Milano, anche in maniera netta.

Il capoluogo lombardo ha oltre 25mila menzioni mentre Roma, seconda classificata, ne ottiene poco meno di 18mila. Terza piazza per Napoli, che di menzioni ne raccoglie quasi 12mila. Giù dal podio tutte le altre, nessuna delle quali supera la soglia simbolica delle 10mila menzioni. C'è Firenze, Torino, Bologna subito dopo. Padova è settima, Trento è nona mentre a chiudere la top ten c'è Verona. Ultime città segnalate dalla classifica di Musement sono - in ordine decrescente - Bergamo, Ferrara, Bolzano, Palermo, Bari e Genova.



