CURIOSITÀ Le città sono sono deserte e loro zampettano indisturbati A Roma avvistati mamma anatra con i suoi piccoli in giro per la città

Le città sono sono deserte e loro zampettano indisturbati.

Per gli esseri umani sono tempi davvero difficili dove si è costretti a stare nelle proprie case, ma per gli animali le città sono diventate terreno accessibile e nuovo per zampettare allegramente in lungo e in largo. A Roma sul Lungotevere Aventino da sempre passeggiata per coppiette in cerca di ispirazione romantica, sono state avvistate mamma anatra e i suoi piccoli, che approfittando della città deserta e priva anche di pericoli che arrivano dal traffico di auto, se la girano in tutta tranquillità. Godendosi lo spettacolo che gli viene fornito dai "Fori Imperiali" che sono a poca distanza.









Tutti in fila diligentemente come scolari dietro alla mamma che fiera come pochi decide il percorso da fare muovendo la coda ad ogni passo. Inutile dire che il video dell'insolita famigliola a spasso per le vie della capitale ha fatto il giro del web diventando in breve "virale". Ma la voce tra le anatre si è sparsa velocemente e così altri esemplari sono stati visti anche nelle fontane romane alcune hanno scelto il fontanone del "Gianicolo" altre invece sono state attirate nella "Barcaccia di P.zza di Spagna".

La storia si sa è ciclica e dalle "oche del Campidoglio" alle "oche del Lungotevere" il passo è breve...





