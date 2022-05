CURIOSITÀ Le citta "Vegan Friendly" Stilata la classifica delle città "plant based" nel mondo stilata dalla rivista "chef's Pencil", scopriremo anche le 5 migliori in Italia.

Le citta "Vegan Friendly".

Per chi segue un'alimentazione “Vegana” esiste il miglior posto in cui vivere al mondo e mangiare plant based è la città inglese di Brighton. Sono i risultati di una classifica che è stata stilata dalla rivista di cucina on line “Chef's Pencil che ha analizzato i dati relativi alla presenza di ristoranti vegani e alla facilità di reperire prodotti completamente vegetali in diverse città del mondo. A Brighton sono oltre 240 ristoranti vegani o vegetariani – incluse famose pizzerie e ristoranti. Brighton è stata eletta per il 2022 capitale vegana del mondo, superando l’americana Portland che scende al secondo posto della classifica e la britannica Bristol (al terzo posto) che negli scorsi anni si erano aggiudicate il titolo.

[Banner_Google_ADS]

Il sito viaggi news ha stilato la classifica delle cinque città più vegan d'Italia, ovvero ovvero quelle con più ristoranti vegani in rapporto agli abitanti. Ovviamente le grandi città come Roma offrono tantissime soluzioni vegan: ben 147 ristoranti vegan-friendly, ma solo 16 ristoranti 100% vegan. Un numero basso rispetto ai 3 milioni di abitanti della Capitale! Meglio Milano che vanta 123 ristoranti vegan-friendy e 23 ristoranti totalmente vegani. Ma numeri ancora lontani dalle regine del veganesimo in Italia! Segnalate: Bologna, Piacenza, Firenze, Vicenza, Bergamo.

I più letti della settimana: