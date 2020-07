Le compagnie aeree si adeguano e ridisegnano gli spazi sugli aeromobili

Il Covid-19 continua a dettare le condizioni all'interno delle quali bisogna muoversi, a tutte le attività ha imposto di riprogettare gli spazi per evitare eventuali contagi tra operatori, clienti e viaggiatori. Ebbene si anche viaggiatori, e tra questi ci sono quelli che scelgono l'aereo come mezzo di trasporto, costringendo le compagnie a ridisegnare completamente gli spazi sugli aeromobili per garantire la massima sicurezza e limitare le occasioni di contagio. L'Avionteriors ha dato alla luce un interessante progetto, che se accettato potrebbe cambiare per sempre il modo con il quale concepiamo gli spostamenti in aereo. La paternità della rivoluzionaria idea è da attribuirsi alla startup Zephyr Aerospace, consistente in sedili singoli, messi su due piani, più grandi di quelli presenti nella classe economy.