CURIOSITÀ Le Crocs ispirate a Shrek Non sono esteticamente il top a detta di alcuni esperti, ma si preparano ad una invasione planetaria. Sono gli zoccoli in gomma più criticati e venduti al mondo

Le Crocs ispirate a Shrek.

Le hanno già impietosamente definite le più brutte della storia ma sono già un successo purché se ne parli tutto fa marketing.

Gli zoccoli in gomma di Crocs sono spesso finiti al centro di polemiche, prendiamo ad esempio i casi in cui vengono indossati ai matrimoni o ad altri eventi eleganti sono stati oggetti di linee di alta moda.

Negli ultimi anni hanno visto un’enorme rinascita come scarpa non solo pratica, ma anche come sorprendente punto fermo della moda tra le star. Ora c’è una novità che, ancora una volta, sta dividendo il web. Crocs sta infatti presentando una collaborazione con l’orco più amato da tutti, Shrek.

La nuova versione del classico zoccolo del marchio si ispira all’estetica del personaggio animato, con una base verde melma che si adatta alla tonalità della pelle dell’orco. I cinturini marroni sul tallone imitano il gilet di Shrek e i ciondoli staccabili, chiamati Jibbitz, decorano la parte anteriore delle scarpe con le forme delle orecchie e del naso del personaggio.

Il marchio Shrek è presente anche sui lati e sotto i piedi. Un nuovo must.



