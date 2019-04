Le dimensioni davvero non contano?

"Un diamante è per sempre" recitava un classico slogan pubblicitario. E se di questi tempi anche le donne si sono guadagnate il diritto di chiedere ad un uomo di sposarle, questa pietra preziosa non ha perso il grande significato simbolico... oltre al valore intrinseco, al valore reale. Notizia di questa ora il ritrovamento in Botswana di una pietra di 1768 carati. In pratica è grossa come una pallina da tennis, sul bilancino segna 352 grammi. Un record? Non proprio, infatti nella classifica dei diamanti più grandi al mondo il Cullinan sta saldamente in cima. Questo "pietruzza" che al ritrovamento pesava più di 621 grammi, cioè 3106,75 carati, venne rinvenuta sempre in Botswana da un pastore del luogo e venduta in cambio di un cavallo, dieci buoi e 500 pecore. Gli olandesi ne ricavarono 15 diamanti di varie forme e carature che ora fanno parte del tesoro della corona inglese.

E noi, dall'alto del nostro mezzo carato, sogniamo, ma si sa "le dimensioni non contano"... o no?