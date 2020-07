LIBRI "Le disgrazie quando arrivano sono in gita sociale-vol II" La seconda parte di un dizionario aggiornato da Matteo Selleri, un pazzo praticante senza nessuna pietà per il genere umano

Con la prefazione di Roberto Chiesa "Le disgrazie, quando arrivano, sono in gita sociale Vol II", ma non solo, si trovano talmente bene che ci ritornano. Dalla A alla Z isole comprese,eccolo a sorpresa il dizionario aggiornato di Matteo Selleri, giornalista, un pazzo praticante senza nessuna pietà per il genere umano. "Meglio il resto che l'arresto no?" Ne ha parlato ai microfoni di Radio San marino



