CURIOSITÀ Le dolcezze di Antonino Cannavacciuolo Da cornice lo chef ha scelto il bellissimo borgo di Orta San Giulio

Che Antonino Cannavacciuolo non si fermasse mai, ce ne eravamo accorti dai suoi programmi Tv, la crescita di consensi dei suoi ristoranti, la sua presenza a Masterchef. Ma parliamo dei suoi ristoranti stellati sempre al top. A poco più di un mese dopo l’annuncio dell’apertura di una catena di resort (meravigliosi), comunica l’inaugurazione di un nuovo locale: "Antonino, il Banco di Cannavacciuolo", il primo shop di pasticceria firmato dal grande chef. Che si trova in un luogo a lui molto caro. l' Orta San Giulio. È il borgo che «lo ha adottato», lo stesso in cui c’è la sua Villa Crespi, uno dei più belli d’Italia. Si potranno trovare coccole di ogni tipo, dolcezze fresche e monoporzione, le torte classiche, capitolo a parte merita poi il gelato di produzione artigianale e anche i prodotti proposti nel suo Shop on line, come le torte in vaso e i biscotti. Il tutto nello stile di Cannavacciuolo, con prodotti sempre diversi a seconda della stagione e idee speciali per ogni occasione dell’anno e ogni momento della giornata. Ed è proprio "ogni ora della giornata" la sua specialità, la mattina al Banco ci si potrà fermare per fare colazioni da re, merende elegantissime, e aperitivi con proposte anche salate, tutte preparate nel vicino "Laboratorio Cannavacciuolo".





