Le donne più longeve al mondo

Le donne giapponesi si confermano al primo posto al mondo per aspettativa di vita per il 41mo anno consecutivo, mentre anche gli uomini registrano un progresso, pur scivolando dal sesto al settimo posto nella classifica globale.

Lo rivelano i dati diffusi dal ministero della Salute e del Welfare nipponico, secondo cui nel 2025 l'aumento della speranza di vita è legato al calo della mortalità per alcune forme di tumore e per le malattie cardiache.

Secondo l'elaborazione ministeriale, l'aspettativa di vita media delle donne è salita di 0,20 anni, raggiungendo 87,33 anni, mentre quella degli uomini è cresciuta di 0,25 anni, arrivando a 81,35 anni.

Nella classifica femminile, il Giappone precede Corea del Sud (86,6 anni) e Spagna (86,53). Tra gli uomini, il primato spetta invece alla Svezia, con 82,52 anni, seguita da Svizzera (82,4) e Italia (81,74).

I dati ministeriali includono anche proiezioni sul rischio di mortalità per le principali cause di decesso: i neonati di sesso femminile nati nel 2025 avrebbero una probabilità del 39,70% di morire per tumore, cardiopatie o malattie cerebrovascolari, mentre per i maschi il rischio sale al 45,03%.







