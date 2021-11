Le donne si fanno sedurre dalle belle voci

Di una persona ci possono colpire svariati aspetti, da quello fisico, passando per quello olfattivo, un buon odore, ma anche uditivo come il suono della voce. Che sia graffiante, particolare o lasci trasparire il sorriso poco importa, tutte hanno qualcosa di sexy. Gli stimoli uditivi fanno parte di quelle percezioni che colpiscono di una persona con la quale si viene in contatto per la prima volta. La vista è la percezione principale che fa determinare se un persona ci piace o meno, anche l'odore che emana ci fornisce dati per la scelta, ma il suono della voce può risultare determinante anche se non si è particolarmente attraenti.

Secondo gli ultimi dati statistici se per gli uomini, ad attrarli sessualmente sono le donne belle, quindi prevale lo stimolo visivo, per le le donne sarebbe più più seducente la voce. Le differenze starebbero nel fatto che il sistema emotivo è più sensibile agli stimoli visivi, al contrario dell'intelletto che sarebbe più suscettibile a stimoli verbali. Concludendo gli uomini sarebbero meno emotivi delle donne. Le voci che colpiscono e quindi vanno a creare un interesse sessuale nelle donne, sarebbero quelle dalla timbrica più bassa, più profonde insomma, perché verrebbero associate al livello più alto di testosterone. Invece per gli uomini è l'opposto preferendo le donne con voci più alte, più acute, insomma squillanti perché attribuite a donne giovani, e anche più magre. Ecco forse spiegato il motivo per cui le donne parlando con un uomo sconosciuto che le attrae, tendano ad farla uscire più acuta. Se invece parlano con un partner già consolidato il tono è decisamente più basso. Anche in questo caso sono apprezzabili delle differenze da parte maschile che tendono ad abbassare il timbro della voce in presenza di una donna che li ha colpiti, mentre parlando con la propria compagna usano un tono più acuto.

Ergo: la voce più profonda si sfodera per far colpo sulle belle sconosciute. Concludendo possiamo dire che utilizziamo la voce per sedurre, anche se non sempre ne siamo consapevoli. E' però bene tenere a mente che, cari uomini, essere uomini piacenti non è sufficiente....Sappiate che le donne si accorgono subito se non ci sono argomenti di conversazione. Se poi invece vengono intavolati da una voce profonda, la bellezza passa decisamente in secondo piano.