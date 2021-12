CURIOSITÀ Le feste e la bilancia Un monitoraggio effettuato ci informa che alla fine delle festività ci ritroveremo in alcuni casi 5 kg in più.

Le feste e la bilancia.

Proviamo a fare un bilancio dopo le festività legate a Natale e capodanno su cosa vedremo salendo sulla bilancia, giusto per dare un' occhiata.





Tra cenoni e pranzi in sole due settimane alcune persone si potrebbero ritrovare almeno 5 kg in più, circa il 17%. A fare queste previsioni sono la maggior parte di dietologi e nutrizionisti coinvolti in un monitoraggio web di “In a Bottle” sui principali social network, blog, forum e siti accademici e condotto su un pool di circa 30 esperti tra nutrizionisti, dietologi, per capire rischi e rimedi in vista delle "abbuffate di Natale". Gli esperti coinvolti sottolineano che durante le festività si tende a ingrassare in media dai 2 kg (26%), ai 3-4 kg (19%). Questa tendenza a ingrassare, secondo dietologi ed esperti di nutrizione è dovuto principalmente a diversi fattori, tra queste quella di assumere maggiori calorie rispetto al resto dell'anno (54%), di effettuare meno movimento (37%) e di bere un maggior numero di bevande alcoliche (41%). Il consiglio per sopperire agli eccessi tipici del Natale e del Capodanno, è quello di bere correttamente acqua sia prima che durante i pasti e tenersi leggeri nei giorni successivi ai tradizionali pranzi e cenoni mangiando prodotti vegetali, verdure, pesce e frutta. La ricerca ha dimostrato come una corretta idratazione prima dei pasti possa frenare un'assunzione di cibo oltre misura.



