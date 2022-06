CURIOSITÀ Le Maldive si preparano alla salita del livello del mare Entro il 2027 sarà pronta la soluzione definitiva, una città galleggiante

Le Maldive si preparano alla salita del livello del mare.

Al momento non è nulla più che un rendering, ovvero un processo che permette di ottenere, a partire da un modello tridimensionale elaborato al computer, un'immagine artificiale molto realistica. Ma con le previsioni dei geologi, in un futuro nemmeno troppo remoto, potrebbe diventare realtà. Stiamo parlando della soluzione galleggiante delle isole Maldive, un progetto innovativo che prevede la costruzione di un vero e proprio quartiere sulle acque dell'Oceano Indiano. Il piano è quello di realizzare, entro il 2027, 5mila unità galleggianti, a soli 10 minuti di nave da Malé, che potranno ospitare fino a 20mila persone e oltre.

L'idea al momento rimane tale, ma è una di quelle assolutamente innovative che prova ad opporsi e in maniera creativa, al grave problema dell'innalzamento dei mari. Progetto che tocca, e non solo in teoria, i grandi temi ambientali dello sviluppo urbano incontrollato, della densità abitativa, dell'adattamento climatico ed anche delle emissioni di anidride carbonica. Tanto che, stando a quanto appreso, i residenti potranno muoversi solo con biciclette e scooter elettrici, e non saranno ammesse le auto.



Che siano iniziate le progettazioni del paradiso terrestre?

