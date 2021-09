Le meraviglie dell'universo

L'universo è un grande spettacolo ne sa qualcosa Thomas Pesquet che si è trovato al posto giusto nel momento giusto.









Thoma Pesquet si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è si un astronauta ma anche un astrofotografo di grande talento che riesce a catturare i suoi soggetti con foto incredibili da prospettive insolite. Le ultime immagini che hanno fatto il giro del mondo hanno catturato le “Southern Lights” proprio dallo spazio , bande luminose che si estendono lungo la superficie terrestre, creando giochi di luce che lasciano senza fiato. In rete Pesquet ha pubblicato sui social anche il video da cui sono tratte le immagini dell'aurora boreale aggiungendo questo commento: "Non so perché ne abbiamo visti così tanti nell'arco di pochi giorni, quando ne ho visto a malapena uno durante tutta la mia prima missione, ma questi ultimi, hanno avuto qualcosa in più. Dato che la Luna era alta e luminosa, illuminava le nuvole dall'alto, creando un'atmosfera distinta... e quasi trasformando l'aurora in blu".