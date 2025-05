CURIOSITÀ Le migliori spiagge dog friendly Le spiagge italiane migliori per i nostri amici a quattro zampe

Sono tante in Italia le spiagge dog friendly per fortuna. Infatti non è facile trovare spiagge attrezzate dove i vostri cani sono ospiti speciali.

Ovviamente non si possono vietare i cani in spiaggia, ma trovare posti attrezzati per loro è diverso e ci sono anche Comuni che comunque fanno delle restrizioni per non farli circolare sulla battigia e le multe sono anche molto alte.

Per fortuna però le spiagge dog friendly esistono e continuano ad aumentare. Noi ve ne suggeriamo 5, le più attrezzate, le più belle e le più conosciute. Partiamo dalla spiaggia veneziana di Pluto di Bibione, il paradiso dei cani.

Nata nel 2008 è la più grande dog beach veneta. Offre lettini grandi, docce per cani, ciotole, aree recintate e anche un’area giochi. La spiaggia è anche convenzionata con una rete di veterinari. Altra spiaggia è quella di Pian di Poma levante di Sanremo in Liguria che è la regione con più spiagge dog friendly.

Prevede vari servizi e anche doccette ad hoc e luoghi ombreggiati dove sonnecchiare. In Toscana invece c’è la Bau Beach San Vincenzo, in provincia di Livorno. Qui i cani corrono liberi e si possono tuffare senza dover mettere il guinzaglio.

Sul posto, ci sono anche educatori cinofili per ogni evenienza. A Rimini invece c’è uno stabilimento balneare. L’AlrBagno 81 Dog No Problem concepito proprio per far divertire e rilassare i cani.

Ci sono più di 90 ombrelloni recintati, docce, aree giochi e anche figure specializzate per i cani. In Toscana c’è anche la Playa del Can, a Feniglia che si trova dentro la riserva. Qui sono ben graditi cani di ogni taglia e ci sono ciotole, sacchettie acqua in abbondanza per farli bere nelle calde estati.

