Le montagne russe più veloci del mondo

Saranno le montagne russe più lunghe, più alte e più veloci del mondo le "Falcon’s Flight" in Arabia Saudita, in una zona vicina alla capitale Riad che saranno inaugurate nel 2023. Il percorso di questa attrazione sarà lungo quattro chilometri, i vagoncini che vi corrono sopra raggiungeranno la velocità massima di 250 km/h, un record assoluto. Già dal rendering realizzato per presentare l’attrazione se ne comprende, e gli estimatori ne apprezzeranno, appieno la spettacolarità.













