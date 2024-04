CURIOSITÀ Le nonne del clima Una sentenza storica a Strasburgo, le anziane attiviste per il clima hanno vinto una causa rivoluzionaria, contro l'esecutivo elvetico

Le nonne del clima.

Le nonne per il clima colpiscono ancora e mettono nei guai la Svizzera. Sono tornate alla ribalta per una sentenza storica a Strasburgo, le anziane attiviste per il clima hanno vinto una causa rivoluzionaria, contro l'esecutivo elvetico.

"Le deboli politiche climatiche dei Governi violano i diritti umani fondamentali": lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani, emettendo il verdetto. Per la prima volta, un tribunale transnazionale specializzato in diritti umani sostiene esplicitamente il diritto alla protezione del clima.

Nella sua sentenza, la CEDU stabilisce i requisiti specifici che gli Stati membri devono soddisfare: per rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani.

Nell’ambito di questo procedimento, come terza parte anche l’Italia, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, aveva presentato una propria memoria per supportare la posizione della Svizzera.



Audio Gallery



I più letti della settimana: