Le novità musicali di Radio San Marino.

DOTAN - THERE WILL BE A WAY

Prima con 'Numb', poi con 'No words', Dotan, il cantautore e produttore di origine israeliana si è affermato in Italia come il fenomeno musicale del 2020. Dopo il successo di questi due brani si rimette nuovamente in gioco con un nuovo singolo, che offre tra le note una cura a base di speranza: 'There Will Be A Way'.

Nessuna presunzione nel fornire una cura adatta a tutti, al contrario, se è vero che ognuno di noi vive a modo proprio il dolore, è anche possibile trovare la propria strada. Nella canzone, ci racconta di un cuore sensibile e fragile come cartapesta, con molta probabilità il suo e in cui ognuno di noi può ritrovarsi, a cui offre la sua esperienza come medicina.

Ascolta qui Dotan, 'There Will Be A Way'





GAMON & MALIKA AYANE - INGUARIBILE ROMANTICO

Due innamorati si mettono a nudo portando alla luce le proprie fragilità per ripartire e superare un momento di crisi, questo il tema di “Inguaribile e romantico”, il singolo di Ghemon feat. Malika Ayane.

Riguardo alla scelta del feat. con Malika, è lo stesso Ghemon a spiegarne le motivazioni: “E’ stata proprio una mia idea, inseguita senza pensare a niente altro, non ci sono state né la volontà iniziale né poi le scelte della mia etichetta. Ho riascoltato il brano e ho pensato alla voce di Malika, ho immaginato che le nostre voci si sarebbero sposate bene e una mattina di agosto ho alzato il telefono e l’ho chiamata. Ho seguito l’istinto, nella mia testa funzionava ma era ancora una scommessa sulla carta: poi quando l’abbiamo registrata in studio sembrava proprio che il brano fosse stato scritto per cantarlo insieme”.

Ascolta qui Ghemon Ft. Malika Ayane, 'Inguaribile e romantico'







HARRY STYLES - GOLDEN



'Golden' è l'ultimo singolo estratto dall'album 'Fine Line' di Harry Styles, prima traccia del disco che trasmette spensieratezza anche attraverso il video. La clip è ambientata in Italia, nella costiera amalfitana, dove si vede il cantante inglese correre per le strade, ballare e tuffarsi in acqua.

Se l'intento era quello di creare un'atmosfera solare, possiamo dire che è perfettamente riuscito!

Ascolta qui Harry Styles, 'Golden'





THE WEEKND - SAVE YOUR TEARS



Sound anni '80, utilizzo del vocoder per la modulazione della voce e un primo incontro dopo la fine di una relazione, sono questi gli ingredienti del nuovo singolo di THE WEEKND, “Save Your Tears” estratto dall'album “After Hours”.

Nel testo la storia di questo incontro che fa tornare alla luce i rimorsi per gli errori commessi e per aver causato sofferenza nell'amata. Nonostante la consapevolezza, lui vorrebbe avere una seconda possibilità, cerca un modo per riconquistare la sua fiducia, ma è troppo tardi, così non gli rimane altro da fare se non augurarle la felicità anche senza di lui.

Ascolta qui The Weeknd, 'Save your tears'





MEDUZA & DERMOT KENNEDY - PARADISE



Hanno ottenuto un enorme successo con 'Lose Control' e 'Piece of Your Heart', loro sono i Meduza e tornano con un nuovo singolo intitolato 'Paradise'. Il trio milanese, star della musica EDM a livello internazionale, collaborano con il cantante irlandese Dermot Kennedy, in 'Paradise'.

Un brano carico di energia e che si presta a diventare un vero e proprio tormentone!

Ascolta qui Meduza & Dermont Kennedy, 'Paradise'

