Le parole hanno la loro importanza e anche un lessico ampio sicuramente ha un grande valore. Nella musica quali sono i cantanti che hanno il vocabolario più vario? Qualche risposta curiosa arriva dal sito WordTips, che ha confrontato il lessico utilizzato da cantautori e cantautrici contemporanei di lingua inglese con quello dei migliori cantanti di tutti i tempi. Son ben 17.667 le canzoni prese in esame di oggi e di ieri.

Per ottenere il quoziente di varietà lessicale relativo a ogni singolo cantante è stata calcolata la quantità di parole uniche, nel senso usate una sola volta in tutto il proprio repertorio, per ogni mille parole dei testi di tutte le canzoni da loro scritte e pubblicate. Patti Smith è risultata in assoluto la cantautrice con il punteggio nettamente più alto: 217 parole uniche ogni 1.000. Nel gruppo dei contemporanei la cantautrice con il vocabolario più esteso è invece Billie Eilish con 169 vocaboli unici ogni 1.000, quinta in generale dopo Joni Mitchell che ne ha199, Björk che ne ha 197 e Jim Morrison 177.