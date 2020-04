Le pecore si divertono al parco giochi durante il lockdown

A quanto pare il lockdown ha fatto si che tantissimi animali possano muoversi liberamente anche nelle città. Accade anche in inghilterra dove un piccolo gregge di pecore è stato filmato alle prese con una giostra girevole. Il siparietto, decisamente curioso, è stato ripreso dal proprietario del parco giochi che con sorpresa ha commentato: Alcune giocavano, mentre altre gironzolavano per il parco. Sono rimasto davvero sorpreso dalla rapidità con cui hanno iniziato a giocare e hanno capito come funzionava (la giostra)”.

Il video diventato virale ci regala sicuramente un momento di grande spensieratezza!

