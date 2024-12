CURIOSITÀ Le più belle stelle cadenti d'inverno Prepariamo i desideri sono in arrivo le Geminidi

Le più belle stelle cadenti d'inverno.

Pronti con una lunga lista di desideri, perché stanno arrivando le Geminidi, le stelle cadenti più belle d’inverno, paragonate alle famosissime Perseidi di agosto. Non perdiamo il picco, è atteso la notte di Santa Lucia, tra il 12 e il 13 dicembre.

Come spiega l’UAI, lo sciame ha un’origine dibattuta, ma è probabile provenga dall’asteroide 3200 Phaeton che potrebbe essere un nucleo cometario estinto. Mostra tassi orari sostenuti, paragonabili a quelli tipici delle Perseidi di agosto, e le meteore sono in genere luminose, anche se non con grossi bolidi.

Quest’anno il radiante, ovvero il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano, sarà visibile praticamente tutta la notte, nell’area poco a nord-ovest di Castore, culminando verso le 2.00 a quasi 80° di altezza.

Tuttavia, a causa della forte presenza della Luna, la finestra osservativa migliore è nelle ore prima dell’alba, quando il nostro satellite sarà basso al tramonto.

