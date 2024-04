CURIOSITÀ Le più belle stelle cadenti di Primavera Dal 15 al 17 aprile le protagoniste del cielo saranno le Liridi

Le più belle stelle cadenti di Primavera.

Ci sono buone notizie per chi ha la testa sempre in mezzo alle nuvole o meglio alle stelle. Possiamo aprire il cassetto dei desideri per il passaggio delle Liridi, le stelle cadenti più belle di primavera.

Le meteore saranno attive dal 15 al 27 aprile, e raggiungeranno il picco la notte tra il 21 e il 22 aprile. La Luna sarà visibile per oltre il 90% piena il 23 aprile, sarà più probabile vederne qualcuna nelle ore che precedono l’alba.

Ricordiamo che il nome Liridi, come spesso accade per gli sciami di meteore, deriva dal radiante ovvero il punto da dove sembra che le meteore partano, situato in questo caso nella costellazione della Lira, in particolare nei pressi della stella Vega.

Generalmente queste stelle cadenti hanno un tasso di frequenza di 10-30 meteore per ora, si potrebbe arrivare anche a 180-300 meteore per ora come accaduto nel 1982 nel continente americano per circa un’ora, in base al ciclo orbitale di Giove. Tempo permettendo, si intende.



