Le posate made Pharrell Williams

Pharrell (Lanscilo) Williams è considerato uno dei produttori di maggior successo dell'era contemporanea, oltre ad essere un cantautore, musicista, ed è stato indicato da Billboard come il più grande produttore del decennio 2000-2010. Ma evidentemente non bastava al buon Pharrell che ha voluto dare il suo contributo all'annoso problema della plastica che sta affliggendo il pianeta. E come, se non a modo suo ovvero creativo? Si è inventato insieme al suo collettivo," i am OTHER" fondato da Williams stesso, le posate ecosostenibili fatte con scarti di CD.





Negli ultimi difficili mesi il consumo di prodotti di plastica monouso è aumentato considerevolmente. sostiene Pharrell, così per invertire questa tendenza, proprio lui, da sempre sensibile alla causa ambientale in collaborazione con l’azienda di design Pentatonic hanno ideato The Pebble, un coloratissimo set di posate realizzato interamente con materiali riciclati. Il set, pensato principalmente per consumare i pasti fuori casa, è formato da una forchetta, un coltello, un cucchiaio, una cannuccia e una coppia di bacchette. Ha una particolarità, le trovate all’interno di un piccolo contenitore a forma di ciottolo.









Ma la cosa che senz'altro le distingue da tutti è che sono state realizzate con dei CD riciclati e con dei materiali derivati dal packaging dei prodotti alimentari. The Pebble è un prodotto comodo e leggero ma anche in linea con una recente direttiva dell’Unione Europea che ha stabilito che a partire dal 2021 una serie di prodotti di plastica monouso (tra questi ci sono anche le posate e le cannucce) saranno vietati sul mercato. L’obiettivo comune che ha reso possibile la collaborazione tra i am OTHER e Pentatonic è quello di portare le persone a far il primo passo verso l’eliminazione della plastica monouso».











Pharrell Williams non è nuovo a iniziative come questa infatti nel 2015 aveva ideato una collezione di abiti sostenibili, realizzati unicamente con plastica riciclata recuperata dagli oceani, inoltre ha prodotto in collaborazione con l’azienda olandese G-Star RAW, il jeans più sostenibile di sempre, l’Elwood RFTP. Un indumento divenuto celebre non solo per i materiali riciclati con cui è stato realizzato ma anche perché i suoi creatori hanno cercato di ridurre il più possibile l’impatto ambientale durante le diverse fasi di lavorazione. E meno male che c'è uno come lui che pensa al pianeta tra un successo e l'altro, anche se intervistato sull'argomento, alla domanda rispode . «Non sono un grande attivista faccio solo la mia parte, perché ogni goccia alla fine conta».