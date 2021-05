CURIOSITÀ Le sirene nell'acquario In un lussuoso resort nel sud della Cina, 110 subacquee sono entrate nel Guinness World Record

Ebbene si, un tempo ammaliavano con il loro canto oggi le sirene entrano nel Guinness World Record, stabilendo il nuovo record mondiale di sirenette dentro ad un acquario. Siamo nel sud della Cina, esattamente sull’isola di Hainan in un grandissimo acquario all'interno di un lussuoso resort l' Atlantis Sanya, dove 110 subacquee sono entrate prima in acqua e poi nel Guinness World Record. Intanto bisogna ricordare che in Cina i corsi per diventare “sirenette” professioniste sono diventati una tendenza. Lo scorso aprile si sono date appuntamento ben 110 subacquee dotate di coda a sirena tutte decise a stabilire un nuovo record. Le ragazze sono tutte professioniste dell’apnea e hanno volteggiato con code colorate su note musicali e seguendo specifiche coreografie all’interno di un grandissimo acquario.





Ma non erano le sole in acqua, con loro 86mila creature marine appartenenti a oltre 280 specie animali. Inutile dire che agli occhi dei visitatori si è presentato uno spettacolo unico. L’iniziativa, pensata e organizzata per festeggiare il terzo anniversario del resort, ma anche per stabilire un Guinness World Record per il più grande spettacolo di sirene subacquee. Sempre più persone vogliono diventare sirene professioniste, facendo nascere moltissime scuole che offrono proprio corsi di immersione specifici.

Incredibile ma vero, stando agli ultimi dati, la domanda sembra superare l’offerta....ma canteranno anche?



