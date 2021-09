MUSICA/VIDEOGAME Le Spice Girls e il videogame incentrato sulla loro musica Lo storico gruppo pop degli anni ’90 è pronto a lanciare un videogioco online

Per le Spice Girls, il gruppo pop femminile britannico formatosi nel 1994, non sarebbe più la prima esperienza nel campo videoluco. Infatti nel 1998 approdò sugli scaffali dei negozi "Spice World" che metteva in scena proprio le 5 Spice, Melanie Brown , nota anche come Mel B, Melanie Chisholm o Mel C, Emma Bunton ("Baby Spice"),Geri Halliwell ("Ginger Spice") e Victoria Beckham ("Posh Spice"),in un mix di canzoni non perfettamente riuscito ma sicuramente molto amato dai fans della band.

Oggi, a ventitré anni di distanza, le ragazze hanno deciso di entrare ancora una volta nel mondo videoludico e lo faranno attraverso un nuovo progetto online. Secondo quanto riportato dal portale NZ Harald, le ragazze avrebbero esplorato un'ampia serie di nuovi progetti a riguardo. Ma a differenza del passato prodotto, questo si presenta come più emozionante, perché ne uscirebbe come un loro personale videogioco.

Il progetto quindi sarebbe, il condizionale è d'obbligo, in cantiere già da diverso tempo, perciò non dovremmo aspettare molto prima di saperne qualcosa. Come ampiamente annunciato da lei stessa, la prima novità sarebbe l'assenza della signora Beckham, che attualmente si trova a Miami, dove sostiene suo marito David nel lancio della sua nuova squadra di calcio per la MLS. Infatti a Londra per girarne i contenuti, registrando ciascuna i propri pezzi ai Black Island Studios , c'erano: Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Horner.

