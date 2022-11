Le stelle di Novembre

Novembre avrà ben 5 fasi lunari e non 4, come succede più spesso: il mese si apre e si chiuderà con la Luna al primo quarto. L'Unione Astrofili Italiani (Uai) segnala che la Luna sarà anche protagonista di due congiunzioni con Saturno, il primo e il 26 del mese. Il primo quarto di Luna ha coinciso con il primo giorno del mese, lo stesso in cui il nostro satellite è stato in congiunzione con Saturno, nella costellazione del Sagittario. Un appuntamento che avrà un bis il 29 novembre, il giorno prima che la Luna entri nuovamente nella fase di primo quarto, completando così ben 5 fasi lunari in un solo mese.

I protagonisti del cielo saranno anche Giove, al culmine della luminosità nelle ore serali, e Marte, la cui visibilità migliorerà gradualmente e tra poche settimane è previsto l’arrivo in opposizione al Sole. Ma non è tutto, si prepara a dare spettacolo anche lo sciame delle stelle cadenti d'autunno, le Leonidi, il cui massimo è previsto tra il 17 e 18 novembre: in quei giorni si potranno facilmente vedere in cielo le scie luminose prodotte da polveri che impattano gli strati alti dell'atmosfera. Nella seconda metà di novembre, infine, tornerà a far capolino sopra l'Italia la Stazione Spaziale Internazionale che, dopo alcune settimane di assenza, tornerà ben visibile in numerosi passaggi sulle città.