Le tradizioni

Lettura 40"

Celebriamo una delle tradizioni che “riuniscono” e che va avanti da secoli, accomuna tante regioni d’Italia come Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Lazio, Toscana e Abruzzo anche se in realtà e una attività che interessa ogni angolo del paese in cui si coltivano i pomodori e che coinvolge tutta la famiglia dai più piccoli ai più anziani.

Ognuno, dalla mamma alla zia, dai nonni ai papà, dai figli ai nipoti ha il proprio ruolo nella preparazione della salsa di pomodoro c’è chi lava e taglia i pomodori, chi si occupa della bollitura e chi dell’imbottigliamento. Alla fine bottigliette stivate in dispensa per essere consumate nel periodo invernale. Un lavoro duro ma gratificante che tradizionalmente iniziava all’alba e durava per tutta la giornata a volte anche per più giorni.