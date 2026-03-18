CURIOSITÀ Le uova di cioccolato AIL Torna l'uovo solidale per la ricerca sui tumori ematici

Le uova di cioccolato AIL.

Tornano in 5mila piazze italiane e nella Repubblica di San Marino le Uova di Pasqua dell'Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma (Ail), iniziativa in Italia posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla 33° edizione. Il 20, 21 e 22 marzo migliaia di volontari le distribuiranno per sostenere la ricerca e sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche.

Al latte o fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell'Associazione presente sulla confezione, che racchiude simbolicamente l'impegno quotidiano dell'Ail "donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue".

Se infatti, terapie innovative come CAR-T e trapianto di cellule staminali hanno migliorato diagnosi e cura,è fondamentale continuare a investire nella ricerca per rendere queste malattie sempre più guaribili. Il contributo minimo associativo per ricevere l'Uovo di Pasqua Ail è di 15 euro; l'elenco delle piazze dove trovare i volontari dell'Ail è disponibile sul sito ail.it.

Per i sostenitori, è attivo dal 17 marzo anche il numero 06 7038 6060 (dalle 9 alle 17). Ail finanzia la ricerca sulle malattie del sangue e sostiene i pazienti attraverso servizi socioassistenziali, psicologici, domiciliari e alloggi temporanei, supporto legale ed economico.

Sostiene inoltre le spese per garantire il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali, per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all'avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche.

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