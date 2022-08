Le Vacanze un beneficio per mente e corpo

Agosto è il mese delle vacanze che secondo una ricerca della Columbia University portano benefici psicologici importanti già dal momento della pianificazione. La scelta del luogo delle vacanze poi rivela molto di noi e della nostra personalità. Gli esperti ci dicono che se si ama andare sempre nello stesso posto, mare, montagna, lago o collina che siano, quasi di certo siamo degli abitudinari.

La meta preferita è sempre la stessa per diversi motivi: la strada è nota, l'albergo e il ristorante vi fanno sentire a casa. Stessa cosa per bagnino o guida alpina. In questo modo ci si sente sicuri. Accolti e coccolati. Il cambiamento invece è un po' come fare un salto nel buio. I rischi di non trovarsi bene potrebbero essere dietro l'angolo. Gli imprevisti anche. Ecco perché lasciare la “confort zone” è sempre molto difficile. Ma ci si può provare. Le nuove conoscenze sono una ricchezza per cuore e mente.