Legge sull'empatia

La Camera dei Rappresentanti della Colombia ha approvato la Ley Empatía, una riforma che introduce in modo obbligatorio l’insegnamento del rispetto, della protezione e del benessere animale nei programmi scolastici di tutti gli istituti pubblici e privati.

Si tratta di un passo decisivo verso un modello educativo che mette al centro la coscienza ecologica, l’etica e il rispetto per tutte le forme di vita, a partire dall’infanzia.

Con questa legge, la protezione animale entra ufficialmente nella Politica Nazionale di Educazione Ambientale, rafforzando il legame tra tutela della biodiversità, cura degli ecosistemi e responsabilità individuale.

Le scuole saranno chiamate a integrare questi contenuti all’interno dei percorsi già esistenti, come i Progetti Ambientali Scolastici (PRAES), i Progetti Cittadini di Educazione Ambientale (PROCEDAS) e i Comitati Interistituzionali di Educazione Ambientale (CIDEAS), senza intaccare l’autonomia didattica delle singole istituzioni.

Il cuore della riforma è la volontà di formare studenti empatici, responsabili e informati, capaci di riconoscere gli animali come esseri senzienti e di comprendere il valore della convivenza armoniosa con l’ambiente.

I programmi includeranno temi come il trattamento etico degli animali domestici e selvatici, la responsabilità legale in caso di maltrattamento, la tenuta responsabile degli animali da compagnia e la protezione della fauna e della flora.







