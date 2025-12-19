CURIOSITÀ Legge sull'empatia Si tratta di una riforma che introduce in modo obbligatorio l’insegnamento del rispetto, della protezione e del benessere animale nei programmi scolastici

Legge sull'empatia.

La Camera dei Rappresentanti della Colombia ha approvato la Ley Empatía, una riforma che introduce in modo obbligatorio l’insegnamento del rispetto, della protezione e del benessere animale nei programmi scolastici di tutti gli istituti pubblici e privati.

Si tratta di un passo decisivo verso un modello educativo che mette al centro la coscienza ecologica, l’etica e il rispetto per tutte le forme di vita, a partire dall’infanzia.

Con questa legge, la protezione animale entra ufficialmente nella Politica Nazionale di Educazione Ambientale, rafforzando il legame tra tutela della biodiversità, cura degli ecosistemi e responsabilità individuale.

Le scuole saranno chiamate a integrare questi contenuti all’interno dei percorsi già esistenti, come i Progetti Ambientali Scolastici (PRAES), i Progetti Cittadini di Educazione Ambientale (PROCEDAS) e i Comitati Interistituzionali di Educazione Ambientale (CIDEAS), senza intaccare l’autonomia didattica delle singole istituzioni.

Il cuore della riforma è la volontà di formare studenti empatici, responsabili e informati, capaci di riconoscere gli animali come esseri senzienti e di comprendere il valore della convivenza armoniosa con l’ambiente.

I programmi includeranno temi come il trattamento etico degli animali domestici e selvatici, la responsabilità legale in caso di maltrattamento, la tenuta responsabile degli animali da compagnia e la protezione della fauna e della flora.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: