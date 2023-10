NEW PLAY Lenny Kravitz di nuovo in pista "TK421" è il singolo che anticipa l'uscita di "Blue Electric Light" il suo promettente ultimo progetto discografico

Lenny Kravitz di nuovo in pista.

Con l’arrivo della prossima primavera arriverà anche una bellissima novità firmata Lenny Kravitz.

Porta il nome di "Blue Electric Light" ed è il suo nuovo disco, la sua prima uscita in cinque anni ed il primo doppio LP in assoluto lui. 15 Marzo, questa la data precisa di pubblicazione.

Nel frattempo, però, Kravitz spara una prima cartuccia e fa subito centro con il singolo "TK421".

Ad accompagnare il brano, anche il video piuttosto "furbo" in cui trova espressione massima quello che è lo spirito libero dell’artista, il quale, per l’occasione si libera anche dei vestiti, guadagnando, neanche a dirlo, ulteriori consensi di pubblico.

Anche se dovremo aspettare ancora qualche mese per ascoltarlo per intero, sappiamo già da fonti attendibili che in "Blue Electric Light" si esprimono pienamente le doti di Kravitz come autore, produttore e polistrumentista.

Pare, infatti, che abbia scritto e suonato la maggior parte degli strumenti da solo, con l’unico contributo dello storico chitarrista Craig Ross. 12 pezzi quelli proposti che riflettono la sua eredità di pioniere del genere, ma che allo stesso tempo sono capaci di portarsi decisamente al passo coi tempi.





