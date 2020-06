Lenny Kravitz e la moda: sarà il nuovo volto per Saint Laurent

Esordio nel campo della moda per Lenny Kravitz che vedremo come nuovo volto per la campagna pubblicitaria autunno/inverno 2020 di Saint Laurent. Il rocker 56enne è stato scelto dal direttore creativo della casa francese, Anthony Vaccarello per una linea maschile e fotografato da David Sims, uno dei più grandi fotografi britannici.

Prima di lui anche la figlia Zöe Kravitz, ha collaborato, dal 2018 ad oggi, con la maison francese nella realizzazione di quattro campagne. Per lui si tratta di una novità anche se dando uno sguardo ai due scatti già condivisi sembra essere piuttosto a suo agio davanti alla macchina fotografica.

In uno, vediamo Lenny Kravitz in pantalone scuro, camicia a pois, blazer e occhiali da sole; nell'altro, invece indossa una camicia animalier leopardata, pantaloni scuri e stivali in pelle.





Art Direction: Anthony Vaccarello

Director: David Sims

Talent: Lenny Kravitz

Courtesy: Saint Laurent





Art Direction: Anthony Vaccarello

Director: David Sims

Talent: Lenny Kravitz

Courtesy: Saint Laurent