Lenny Kravitz: "Here To Love"

Il 10 dicembre prossimo si terrà la Giornata mondiale dei Diritti Umani e Lenny Kravitz ha deciso di condividere la sua nuova versione del brano "Here To Love". L'originale del brano è contenuto nel suo undicesimo album "Raise Vibration" del 2018. Un messaggio d'amore e di inclusione che il cantante ha deciso di inviare unendosi a #FightRacism, la campagna del Consiglio per i Diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC).

Questo brano sarà la colonna sonora per tutto il 2020: “Dobbiamo essere tutti uniti, perché siamo un’unica creazione; unirci nella lotta, perché insieme siamo più forti. Dobbiamo fare sempre ciò che è giusto e amare la vita degli altri come fosse la nostra”, questo l’appello di Kravitz. Con la stessa motivazione, nelle prossime settimane, il cantante pubblicherà anche un video del brano “Here To Love (#FightRacism)”.

Ascolta qui "Here to Love" di Lenny Kravitz