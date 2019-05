Leonardo da Vinci a Paperopoli

Non è un giornalino solo per bambini, lo sappiamo: Topolino è stata la pubblicazione preferita di tanti ex-ragazzini che ora continuano a leggerlo insieme ai loro figli. Bella sorpresa per tutti loro, visto che da ieri è in edicola "Paperino, Qui, Quo, Qua e il grande gioco geniale", una storia appassionante in 5 puntate per far sì che piccoli (e grandi) entrino nel mondo di Leonardo Da Vinci, risolvendo un'articolata caccia al tesoro con tanti enigmi da risolvere. Ad aiutare nel percorso Qui, Quo, Qua e zio Paperino, ammiratore di Leonardo, in viaggio tra Paperopoli e l'Italia per scoprire i luoghi dove visse lavorò il Maestro prima di muovere verso la Francia.

Toccheranno ovviamente Firenze e Vinci, e poi visiteranno Milano, Venezia e Roma, in "missione" per risolvere un mistero legato al grande personaggio toscano. Un viaggio per scoprire anche un lato poco conosciuto, quello giocoso di Leonardo, geniale fin da bambino. Ogni storia sarà poi accompagnata da ricchi redazionali che approfondiranno meglio i temi affrontati nelle diverse puntate, soffermandosi su notizie e curiosità legate a Leonardo nella città protagonista della storia della settimana e, in particolare, sugli eventi dedicati alle celebrazioni di Leonardo.

Un altro "regalo" attende i lettori: da mercoledì 15 maggio, in concomitanza con la prima tappa del viaggio in Italia dei paperi, i lettori troveranno il primo pezzo per comporre la cover-puzzle dedicata a Leonardo. Sarà infatti un puzzle in quattro parti, da completare con le cover-omaggio a Leonardo, ognuna dedicata a una città italiana.