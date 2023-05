CURIOSITÀ Lettura ad alta quota Una baita di famiglia degli anni 30 ed un libraio appassionato di alta montagna hanno fatto alchimia.

Lettura ad alta quota.

La magia della lettura e la passione per la montagna sono gli ingredienti della baita culturale posizionata tra i monti Morissolo e Spalavera, sopra Verbania.

Attiva ogni domenica, fino a ottobre, con stand anche en plein air. Un alpeggio di famiglia, costruito negli anni Trenta e lasciato andare all'abbandono, ha animato un libraio entusiasta e coraggioso oltre che appassionato di montagna.

Dalla somma di questi due fattori è nata la libreria Alpe Colle, aperta dal 36enne Marco Tosi a 1238 metri d'altitudine.

Qualche disagio ancora c'è: la linea telefonica è ballerina, il bancomat non funziona e per consentire i pagamenti digitali il libraio si fa fare dei bonifici via cellulare. Ma la strada è appena all'inizio.



