Lewis Capaldi: "Forget Me".

A distanza di tre anni dall’album di debutto “Divinely Uninspired to a Hellish Extent”, Lewis Capaldi ritorna sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato “Forget Me”. Al primo ascolto, è immediatamente evidente un cambio rotta rispetto ai suoi grandi classici.

Il brano infatti si presenta decisamente più ritmato ed è lui stesso a spiegare le motivazioni di questa sua scelta: “Ho notato che i miei brani lenti meno conosciuti facevano sembrare gli spettatori e la folla come se dovessero addormentarsi da un momento all’altro”.

Ha poi specificato, rassicurando i suoi fan, che la sua intenzione non è sicuramente quella di cambiare il genere musicale delle sue canzoni e che sta già lavorando ad alcuni brani che rimarranno fedeli ai suoi canoni di repertorio.

In "Forget Me" racconta la fine di una relazione d'amore e del sentimento di frustrazione dovuto al fatto che la ex abbia superato più velocemente la rottura.

