Lewis Hamilton raccoglie la plastica dalla spiaggia

Il suo nome è Lewis Hamilton, di professione pilota e Campione del mondo di "Formula1"con la sua Mercedes, posta su Instagram un video dove lancia un appello, mentre si trova sulla spiaggia di Mykonos:«Siate coscienti di ciò che comprate».«Voglio condividere una cosa con voi: sono sulla spiaggia e ho visto una marea di rifiuti. Spazzatura. So che non è vostra intenzione gettare rifiuti in mare, ma di fatto è così. Siate coscienti di cosa comprate» Lo fa mentre si mostra sui social intento a pulire il lungomare dalla plastica accumulata sulla costa. Il campione della Mercedes si rivolge a tutti i suoi fans promettendo di fare del suo meglio per fare cambiare le cose, e naturalmente invitandoli a seguirlo nella nobile impresa. Hamilton del resto già nel 2018 aveva pubblicato un video dove si appellava al buon senso dei suoi tifosi per adottare l'abitudine al reciclo aggiungendo: "Solo coì possiamo fare la differenza" appello, a quanto pare, non raccolto dai suoi estimatori e non solo.

Ora ci riprova sperando che venga ascoltato, allora forza Lewis...