TECNOLOGIA Liberi dalle Sim card Non riguarderà tutti gli Smartphone, ma il futuro ci riservi cellulari privi di tesserine

Liberi dalle Sim card.

Piccole, sempre più piccole, quasi impossibili da tenere su di un dito per poterle inserire nel cellulare appena comprato. Sono le cosiddette SIM Card, nel corso degli anni sempre più in miniatura, però il cuore pulsante dei nostri cellulari. La nuova generazione di smartphone si sta proponendo come la "SIMfree", ovvero: le piccole schedine elettroniche resteranno un ricordo del passato.

[Banner_Google_ADS]



I nuovi cellulari non avranno più la finestrella laterale per accogliere fisicamente la card, perchè al loro posto troveremo le eSIM, che dovremo configurare attraverso un software. Come tutti i cambiamenti epocali anche l'addio alla Sim card, non sarà subito per tutti gli apparecchi telefonici. I primi ad uscire sul mercato con questo tipo di innovazione al momento saranno solo quelli con la mela, negli altri cellulari, invece resistono. Apple già dall'uscita del prossimo IPhone14 potrebbe dare l’avvio al cambiamento rivoluzionario che guarda anche all'ambiente favorendo l’eliminazione di tantissima plastica. Nei prossimi anni anche altri colossi ci hanno tenuto a fare sapere di andare in questa direzione.





Si calcola che nello stretto giro di pochi anni potrebbero sparire 8,3 miliardi di SIM, numero destinato ad alzarsi considerevolmente se si togliessero le Sim anche a tablet, auto, router portatili e altri device. Ovviamente gli apparecchi della mela venduti in Italia hanno ancora lo spazio per l’inserimento della nanoSim, ma la strada sembra già tracciata e percorribile.

Le Sim hanno il destino segnato...prepariamoci a salutarle



Audio Gallery



I più letti della settimana: