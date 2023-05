CURIOSITÀ Libreria da mare In Puglia un gozzo oramai in disuso è stato adottato dai pescatori e trasformato in una libreria

Libreria da mare.

Leggere immersi in un paesaggio mozzafiato, Questo è possibile in Puglia, a Polignano a Mare. Qui una vecchia barca da pesca tradizionale, un gozzo, è diventato una suggestiva libreria aperta sul mare.

La barchetta, nota in paese come Il gozzo di Carlino, non poteva più prendere il mare.

[Banner_Google_ADS]

I pescatori l'hanno portata nella caletta di Portalga, davanti a una bellissima scogliera, e ne hanno fatto una libreria dove si applica il bookcrossing: chiunque può leggere o prendere un libro, portandone un altro in cambio.

Sui tre scaffali di questa minuscola, poetica libreria ci sono ben 100 volumi. Sempre in aumento i lettori che amano soffermarsi sulla scogliera, leggendo un libro e alzando ogni tanto lo sguardo veroso lo splendido panorama.



Audio Gallery



I più letti della settimana: