Libri in metro A Roma sulla linea A un treno in servizio è stato trasformato in un mezzo letterario

La metropolitana di Roma si è trasformata in un treno letterario grazie a una nuova iniziativa chiamata “Ogni libro è un viaggio”. Lanciata il 15 ottobre scorso, la campagna è promossa dalla RAI e dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), in collaborazione con Atac, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma.

Lo scopo è quello di incoraggiare i passeggeri a leggere durante i loro spostamenti, offrendo un’alternativa al consueto uso dei telefoni cellulari.

Il cuore dell’iniziativa è un treno della linea A, interamente decorato con citazioni letterarie e suddiviso in sei vagoni tematici, ognuno dedicato a un genere diverso.

Tra i generi rappresentati ci sono la letteratura internazionale, il romanzo storico, l’epica e l’avventura, la letteratura per l’infanzia, il giallo e la fantascienza, e infine la poesia e il teatro.

Ogni carrozza è decorata con estratti di opere di grandi autori, come Luigi Pirandello e Stendhal, e i passeggeri possono leggere le citazioni direttamente dai sedili. Inoltre all’interno dei vagoni sono distribuite delle card con brevi testi o estratti di opere letterarie che i viaggiatori possono portare con sé per proseguire la lettura.



